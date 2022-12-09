شاهد.. جدول مباريات الربع النهائي لمونديال قطر

العالم - فار

مر اليوم الثاني من فترة راحة مونديال 2022 لتستأنف المباريات اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ومع انطلاقة مرحلة ربع النهائي من كأس العالم حيث تلتقي كبرى القوى في ماجهة بعضها البعض . فيما يتقاتل نجوم الساحرة المستديرة من أجل الاقتراب خطوة خطوة من الكأس وذلك في مباريات شيقة مليئة بالتحديات والحماس.

جدول مباريات مرحلة الثمانية النهائية

من المقرر ان تواجه كرواتيا البرازيل

أما الأرجنتين فستكون لديها مباراة مع هولندا

وفي اليوم التالي ستلعب المغرب صاحبة المفاجآت امام البرتغال وإنجلترا ضد بطل المونديال السابق أي فرنسا.

و ستكون المباراة الأولى في هذه المرحلة بين الفريقين الكرواتي وصيف كأس العالم السابق والبرازيل الفريق الأكثر فخراً وانجازات في تاريخ المونديال. دعونا نرى تقريرًا عن التحضيرات التمهيدية لهذه المباراة

ويجب أن نشير إلى إن بيليه، لاعب سيلساو الأسطوري مريض للأسف، وخلال المباراة السابقة، لاعبو المنتخب البرازيلي وهم يحملون لافتة في أيديهم، أخبرو هذا اللاعب صاحب الانجازات لبلدهم بانهم يتذكرونه.

إذن ستقام المباراة الثانية من هذه المرحلة، والتي قد تكون الأكثر حساسية، بين فريقي الأرجنتين وهولندا. يتمتع كلا الفريقين بتجربة خوص مباريات النهائي، مع فارق أن فریق تانغو قد ذاقوا طعم الکاس، أما الطواحین فيتوقون للفوز بالكأس.

وشهدت مرحلة ثمن نهائي كأس العالم منافسات شيقة وأهداف رائعة وجذابة، وأدعوكم الآن لمشاهدة مجموعة مختارة من هذه الأهداف.

اما يوم السبت فسيكون لدينا مباراتان مثيرتان أيضاً. أولا سيواجه المغرب الذي سجل مفاجأة من العيار الثقيل في هذا موندیال، منتخب البرتغال الذي أظهر أنه فريق خطير حتى بدون رونالدو.

كان هذان الفريقان في نفس المجموعة في منافسات المونديال السابق وواجه كل منهما الآخر. وبمناسبة اللقاء الذي سيجمعهما يوم السبت نقدم لكم ملخصاً لتلك المباراة فلنتابعها معاً.

أما المباراة الأخيرة من دور ربع النهائي فستكون بين انجلترا وفرنسا. كلا الفريقين لهما تاريخ الفوز بلقب الکاس. وكلا الفريقين جاهزان ومتعطشان للفوز. منافسة قوية قد تحمل الفائز بها إلى نهائيات هذا المونديال.

لم يسبق وأن لعبت إنجلترا وفرنسا أمام بعضهما البعض في المونديال حتى الآن، وبمناسبة مباراتهما المزمعة أعددنا لكم ملخصا عن مباراة هذين الفريقين في منافسات يورو الفين واثني عشر. فلنشاهده سوياً.