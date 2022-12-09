الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد متأثرا بإصابته في عدوان الاحتلال على غزة

شهيد متأثرا بإصابته في عدوان الاحتلال على غزة
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

استشهد المواطن الفلسطيني نبيل شلح (53 عامًا)، صباح الجمعة، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال العدوان الأخير في أغسطس/ آب الماضي.

العالم - فلسطين

وذكرت مواقع محلية فلسطينية نقلاً عن مصادر عائلية، أن شلح عانى من مضاعفات في اليومين الأخيرين إثر إصابته في العدوان الصهيوني، واستشهد صباحًا متأثرًا بجروحه.

وأصيب شلح في قصف استهدف عائلة قدوم في حي الشجاعية في 5 أغسطس الماضي.

يُشار إلى أنه في الـ 5 من أغسطس الماضي، بدأ كيان الاحتلال الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من الأهداف التابعة لـ"سرايا القدس" وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق في بناية بمدينة غزة.

جدير ذكره أنه أسفر العدوان الصهيوني في حينه عن استشهاد 49 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة العشرات بجراحٍ متفاوتة، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة

'الجهاد الإسلامي' تنعي الشهيد محمد بدارنة من بلدة يعبد بجنين

شهيد و21 إصابة برصاص الاحتلال في الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2022

رئيس وزراء العراق يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني في الرياض

مونديال قطر 2022.. شاهد.. تاريخ بيليه الكروي اسطورة البرازيل

وزير لبناني يتهم ميقاتي بتخريب ملف عودة النازحين السوريين

شاهد.. ما وراء طلب "نتنياهو" تمديد مهلة تشكيل الحكومة؟