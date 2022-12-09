شهيد متأثرا بإصابته في عدوان الاحتلال على غزة

العالم - فلسطين

وذكرت مواقع محلية فلسطينية نقلاً عن مصادر عائلية، أن شلح عانى من مضاعفات في اليومين الأخيرين إثر إصابته في العدوان الصهيوني، واستشهد صباحًا متأثرًا بجروحه.

وأصيب شلح في قصف استهدف عائلة قدوم في حي الشجاعية في 5 أغسطس الماضي.

يُشار إلى أنه في الـ 5 من أغسطس الماضي، بدأ كيان الاحتلال الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من الأهداف التابعة لـ"سرايا القدس" وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق في بناية بمدينة غزة.

جدير ذكره أنه أسفر العدوان الصهيوني في حينه عن استشهاد 49 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة العشرات بجراحٍ متفاوتة، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.