إغتيال عالم الدين السني مولوي عبدالواحد ريكي جنوب شرق إيران

العالم - خاص بالعالم

لم تؤت جهود المتربصين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأؤكلها في إشعال فتيل الفتنة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد من خلال إثارة أعمال الشغب.. ما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى سيناريو الفتنة الطائفية.

فبعد أعمال شغب سابقة شهدتها مدنٌ بهذه المحافظة الشاسعة ذات الأغلبية السكانية السنية، سقط خلالها ضحايا ومصابين.. قامت عناصر إرهابية في الرابع من نوفمبر المنصرم باغتيال عالم الدين الشيعي الشيخ سجاد شهركي إمام جماعة مسجد مولى المتقين بمدينة زاهدان مركز المحافظة.

وفي الخطوة الثانية من مخطط الفتنة الطائفية، قام الإهاربيون أول أمس الخميس باغتيال عالم الدين السني المولوي عبدالواحد ريكي أمام جماعة مسجد الإمام الحسين بمدينة خاش في هذه المحافظة.

وكانَ الشيخ ريكي أحدَ الشخصيات التي التقاها وفدُ قائدِ الثورةِ الاسلامية الذي زارَ المحافظةَ الشهرَ الماضي، واكدَ خلالَ اللقاء على أنه تعرّضَ للتهديدِ من قبلِ مجموعاتٍ معادية للدولة، مضيفاً أنّ خططَ ومؤامراتِ المنافقين وأعداءِ البلاد، باتتْ مكشوفة.

Sb

وكان مجلسُ أمنِ محافظةِ سيستان وبلوجستان قد أعلن استشهادَ إمامِ مسجدِ الإمام الحسين الشيخ مولوي عبد الواحد ريكي.. بعدَ خطفِه على يدِ مجهولين ظهرَ الخميس، مشدداً على أنّ الشيخ ريكي يُعتبر أحدَ علماءِ الدين المعروفين في المنطقة.