أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022

وطن امروز..

تفعيل العلاقات الإستراتيجية الإيرانية الصينية.. إتفاقيات مهمة بزيارة مساعد رئيس وزراء الصين.

ايران..

إيران والصين .. الخطوة الأولى تنفيذ إتفاق الخمسة والعشرين عاما الإستراتيجي المشترك.

جوان ..

الحكومة العراقية تبدأ تنفيذ خطة السيطرة على المناطق الحدودية مع إيران بإقليم كردستان العراق.

جمهوري اسلامي ..

إشتداد المعارك بين القوات الروسية والجيش الأوكراني للسيطرة على مدينة باهموت.

سياست روز ..

الشعب اليمني يجدد العهد مع الشهداء .. مسيرات حاشدة بمحافظة صعدة في يوم الشهيد.

كيهان ..

هتافات الموت لأمريكا في المسيرات الشعبية الكبرى باليمن بمناسبة يوم الشهيد.

خراسان ..

رئيس الجمهورية يعتب على نظيره الصيني في لقائه مع مساعد رئيس وزراء الصين الضيف.

رويش ملت ..

التوقيع على ست عشرة مذكرة تعاون مشترك خلال زيارة مساعد رئيس وزراء الصين.

مردم سالاري ..

مناورات عسكرية مفاجئة لروسيا البيضاء على الحدود مع أوكرانيا تطرح مخاوف إنزلاقها بالحرب.

ارمان امروز ..

إقالة مساعدة رئيس البرلمان الأوروبي في بروكسل على خلفية قضايا فساد مالي.

ابرار..

إشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والصينية في مناطق الحدود المتنازع عليها بين البلدين.

قدس ..

زيارة مساعد رئيس وزراء الصين لطهران بمهمة لطمأنة إيران بشأن مواقف الرئيس الصيني.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقرير تحليلي حول اجواء العلاقات الايرانية الصينية يحمل عنوان (ضرورة تفعيل الإتفاقيات بين طهران وبكين)..

خيمت ظلال البيان الختامي المشترك الصادر عن لقاءات الرئيس الصيني مع قادة بلدان مجلس التعاون الخليجي بزيارته الاخيرة للسعودية على اجواء زيارة مساعد رئيس الوزراء الصيني "هو تشو هوا" امس لايران. وهي زيارة استهدفت التباحث حول سبل تفعيل الاتفاق الاستراتيجي الطويل الامد المبرم مع ايران .

"ذلك البيان المشترك تضمن بنودا لاتتناسب مع العلاقات الوثيقة بين إيران والصين وخاصة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بالخليج الفارسي"

وهذا ما أكده رئيس الجمهورية بلقائه مع السؤول الصيني الضيف مشددا ان موقف الرئيس الصيني الاخير اثار استياء ايران حكومتا وشعبا, كما نوه رئيس الجمهورية لضرورة اصلاح المسؤولين الصينيين لذلك الموقف. من جانبه اكد مساعد رئيس الوزراء الصيني احترام بكين للسيادة الوطنية ولوحدة الاراضي الايرانية, مشددا على ضرورة واهمية تفعيل الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين .

ارمان امروز..

حول اجواء العلاقات الايرانية الصينية ايضا كتبت صحيفة ارمانى امروز في مقالها ( بكين ومسافة تفصلها عن حليف إستراتيجي ) ..

قد يكون هدف الرئيس الصيني من وراء زيارته الاخيرة للسعودية وللقاءاته مع قادة مجلس التعاون ابرام اتفاقيات اقتصادية ضخمة وهو ما حدث بالفعل وقد يكون هناك هدف وربما اكبر يتمثل باقتحام اسواق بلدان لها علاقات تقليدية وثيقة مع امريكا لاضعاف النفوذ الامريكي, لكن كل ذلك لايبرر توقيعه على بيان مشترك يتنافى مع العلاقات الاستراتيجية مع ايران .

" إن موقف الرئيس الصيني في زيارته للمنطقة أوجد ضبابية في العلاقات مع إيران لذلك سارعت بكين لإرسال مبعوث لطهران"

وربما ادركت بكين مكمن الخطأ في ظل ردود الفعل الرسمية والاعلامية الايرانية. ان انتهاج سياسة عملية براغماتية بحتة دائما واقع قد يصطدم احيانا مع ضرورات ومستلزمات صيانة وتكريس اية علاقات استراتيجية واسعة تستند على اهداف ومصالح مشتركة طويلة الامد بين اي بلدين, وهذا ما ينبغي ان تدركه الصين .

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( برلين .. خدمة مجانية لإرضاء تل أبيب )كتبت صحيفة خراسان ..

طردت قناة تلفزيونية المانية مراسلين لها في الضفة الغربية لابداء تعاطفهم مع تظاهرة فلسطينية نددت بجرائم الكيان الصهيوني .

"قرار الطرد جاء بإيعاز الحكومة الألمانية التي كشفت بذلك عن وجهها المرائي المتخفي خلف شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان "

ان المانيا تتخذ مواقف انتقادية ظاهرية للعنف الصهيوني ضد الفلسطينيين مكتفية ببيانات تتحدث عن حقوق الانسان وغير ذلك لكنها تتحرك في الواقع في الاتجاه المعاكس بتوطيد علاقاتها مع الكيان الصهيوني وبرفضها اتخاذ اية قرارات ادانة دولية ضده .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( تأجيج الحرب بذريعة دعم أوكرانيا بالشتاء ) ..

استضافت فرنسا امس مؤتمرا دوليا لدعم اوكرانيا لتجاوز صعوبات فصل الشتاء القارس, لكن هذا المؤتمر تحول الى اجتماع لصالح تأجيج نيران الحرب الاوكرانية .

"إن الرئيس الأوكراني طرح عشرة شروط لوقف القتال فيما تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون عن ضرورة تسريع الدعم الغربي لأوكرانيا"

ماكرون وجه انتقادت شديدة لروسيا بشأن قصف محطات الطاقة باوكرانيا متهما الجيش الروسي بالضعف. ان هذا المؤتمر لم يطرح في الواقع اية افكار ومقترحات مفيدة بشأن وقف القتال ولا بشان ضرورة بدء مفاوضات جدية لانهاء الحرب .

ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في تقريرها عن( فضيحة الفساد المالي بالبرلمان الأوروبي )..

وصفت رئيسة البرلمانى الاوروبي روبرتا ميتسولا فضيحة الفساد المالي في هذا البرلمان بانها اسوء حدث في مسار عملها في هذا البرلما ببلجيكا .

"الشرطة البلجيكية ألقت القبض على أربعة نواب بالبرلمان الأوروبي في قضايا فساد ترتبط بمسابقات كأس العالم لكرة القدم بقطر"

رئيسة البرلمان الاوروبي كشفت عن تورط مساعدتها ايفا كايلي في هذه القضية ايضا محذرة من ان ما وصفته بالديمقراطية باوروبا باتت في خطر.

من جانبه وصف المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل هذه الفضيحة المدوية بأنها حدث مثير للقلق العميق .