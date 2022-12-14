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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيرلندي ينتقد التصرفات المسرحية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان
قائد الثورة الإسلامية: على الأجهزة الأمنية معاقبة المجرمين ومقاضاتهم سريعا
قائد الثورة الإسلامية: مرتكبو الجريمة عملاء ومرتزقة يخدمون أعداء وحدة الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية يعزي في رسالة استشهاد عالم الدين "مولوي عبدالواحد ريكي" ويصفه بالعالم المصلح والشجاع
متحدث الخارجية الايرانية: لا يمر يوم على العالم حتى يسمع انباء استشهاد و إصابة و أسر أطفال وشبان فلسطينيين على يد الكيان الصهيوني العنصري
ناصر كنعاني: ليس الصهاينة وحدهم بل الانظمة الاميركية والبريطانية والفرنسية والالمانية باعتبارهم حماتهم الاساسيين تتحمل مسؤولية هذه الجرائم
وزارة الامن الايرانية: اعتقال 3 من الجناة الرئيسيين في عملية اغتيال الشيخ مولوي عبد الواحد ريجي امام جمعة مسجد الامام الحسين (ع) في زاهدان
حرس الحدود الإيراني يعلن إحباطه عملية تهريب أسلحة بالقرب من حدود مدينة مريوان في محافظة كردستان غربي البلاد
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-12-2022
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الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.