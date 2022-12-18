الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٩:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصرع شخص وإصابة 34 باحتراق شاحنة في أفغانستان

مصرع شخص وإصابة 34 باحتراق شاحنة في أفغانستان
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

لقي شخص مصرعه وأصيب 34 آخرون في احتراق شاحنة في نفق سالانغ عالي المستوى في ولاية باروان الأفغانية.

العالم - أفغانستان

وحسب وكالة سبوتنيك قال قائد الأمن بالولاية عزيز الله عمر، اليوم الأحد، إن الشاحنة كانت في طريقها من ولاية بغلان إلى كابول واشتعلت فيها النيران داخل النفق.

وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال وأن شخصا مسنا توفي جراء الحادث.

ويقع النفق على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة الممر الذي يحمل نفس الاسم بجبال هندوكوش.

وبني النفق خلال الفترة من 1958 إلى 1964 من قبل متخصصين سوفيّت، وهم بشكل أساسي بناة مترو موسكو.

يمر الطريق الوحيد الرابط بين كابول والولايات الشمالية لأفغانستان عبر النفق.

روابط ذات صلة

الصين تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان في أقرب وقت ممكن

بالفيديو.. استمرار مسلسل التفجيرات في أفغانستان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

بالفيديو.. قتلى وجرحى جراء انفجار شمالي افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

افتتاح حديقة المحيط في طهران

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022

عبوة ناسفة تودي بحياة 8 من قوات الشرطة الاتحادية في كركوك

قرار سعودي يثير الجدل في "تويتر"..ماهو القرار؟!

صورة قادة النصر تزيّن نصب الشهيد في بغداد

أبو عبيدة: قرار زيادة الجنود الأسرى لدينا تحت التنفيذ