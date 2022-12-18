مصرع شخص وإصابة 34 باحتراق شاحنة في أفغانستان

العالم - أفغانستان

وحسب وكالة سبوتنيك قال قائد الأمن بالولاية عزيز الله عمر، اليوم الأحد، إن الشاحنة كانت في طريقها من ولاية بغلان إلى كابول واشتعلت فيها النيران داخل النفق.

وأشار إلى أن جميع المصابين من الرجال وأن شخصا مسنا توفي جراء الحادث.

ويقع النفق على ارتفاع 3200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة الممر الذي يحمل نفس الاسم بجبال هندوكوش.

وبني النفق خلال الفترة من 1958 إلى 1964 من قبل متخصصين سوفيّت، وهم بشكل أساسي بناة مترو موسكو.

يمر الطريق الوحيد الرابط بين كابول والولايات الشمالية لأفغانستان عبر النفق.