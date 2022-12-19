استئناف حركة سير الباصات في بيروت

العالم - لبنان

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان قطاع النقل العام يعود مجددا بعد غياب وإهمال. وان استمراريته مسؤولية الجميع.

و اكد الوزير حميه الهاجس الاساس لوزارة الاشغال العامة والنقل هو تعزيز دور قطاع النقل المشترك في القطاعين العام والخاص.

واشار الى ان عدد الباصات اصبح 95 باصا ملك الدولة، مجددا تأكيده بأن القطاع العام ليس بوارد الدخول بمنافسة مع القطاع الخاص والباصات ستوزع ثلثها في بيروت الكبرى والثلثان الاخران من بيروت الى الشمال والجنوب والبقاع.