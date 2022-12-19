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متظاهرو السودان مصمّمون على إسقاط النظام العسكري في البلاد

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

في مثل هذا اليوم التاسع عشر من ديسمبر قبل4 سنوات كانت الشرارة الاولى لثورة ديسمبر من مدينة عطبرة شمال السودان التي ازاحت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

العالم - خاص بالعالم

ومنذ ذاك التاريخ والتظاهرات مستمرة من قبل الشارع السوداني بعد ان فشل العسكر والاحزاب السياسية في ادارة الدولة السودانية.

انطلقت المليونية في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وفي خاطر المتظاهرين مئات القتلى والاف الجرحى والمفقودين.

وكان الهتاف والشعارات باسقاط النظام العسكري ورفض التسويات التي ترعاها بل وتخطط لها دول عربية وغربية تبحث عن مصالحها الشخصية لاستنزاف موارد البلاد.

لذا ايقن الشعب السوداني ان لا حل لخروج العسكر من المنظومة السياسية الا باستمرار التظاهرات السلمية في شوارع السودان.

ورغم القمع المفرط والاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والاعتقالات الممنهجة للمتظاهرين من داخل الاحياء وعمليات الكر والفر، الا ان المتظاهرين أكدوا ان المستقبل يزداد قتامة في ظل وجود العسكر على دفة الحكم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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