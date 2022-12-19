سفير إيران لدى بكين يعلن عن تقديم مذكرة احتجاج إلى السلطات الصينية

العالم - ايران

وكتب السفير كشاورز زادة في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين في الاشارة إلى تصريحات وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بشأن إرسال مذكرة احتجاج إلى الصينيين، بعد البيان الأخير الصادر عن الصين ومجلس التعاون: في الاجتماع مع كبار المسؤولين الصينيين، وأثناء تقديم مذكرة احتجاجية، طالبت باهتمام الأجهزة الدبلوماسية الصينية بالحساسيات الإقليمية.

وأضاف: إن الجانب الصيني ومن خلال إعادة التأكيد على احترام وحدة أراضي إيران، اعتبر العلاقات بين البلدين استراتيجية وخطة الاعوام الـ 25 في منطقة غرب آسيا ، والتي تم إبرامها فقط مع إيران ، تشير إلى ذلك.

وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان في كلمته اليوم الاثنين في الدورة الثالثة لمنتدى حوار طهران: لم نكن نتوقع أن يتم استنساخ وتكرار بيان اجتماع 2014 لوزراء خارجية المنطقة والصين بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. أعلنا وأبلغنا استياءنا واحتجاجنا عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية من خلال إرسال مذكرة رسمية إلى الجانب الصيني. واذ أكدنا على استمرار العلاقات الاستراتيجية مع الصين ، قلنا بوضوح أننا لا نجامل أي طرف في سبيل الحفاظ على وحدة أراضي إيران. ونشعر بالامتنان لتصحيح السلطات الصينية لهذا الخطأ خلال اللقاءات الرسمية للمبعوث الصيني مع رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية واللقاء مع السفير الإيراني لدى بكين.

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب البيان الأخير الصادر عن الصين ومجلس التعاون ، والذي تم فيه طرح مزاعم لا أساس لها من الصحة حول برنامج إيران النووي وكذلك الجزر الإيرانية الثلاث ، فقد تم وفقًا لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني ، استدعاء سفير الصين لدى طهران ، إلى وزارة الخارجية وتم تسليمه مذكرة احتجاج على ذلك.