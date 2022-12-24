السلطات السعودية تتجه لمنع ارتداء العمامة الحجازية لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر باعتباره حرب على العداد والتقاليد لاهل الحجاز ومقدمة لتقييد حركة الناس واتخاذ بن سلمان اسلوب جديد في الحكم يفرض على الناس اشكال وانواع الملابس الذي يلبسونا.

ويرى اهل الحجاز ان تصريحات ال الشيخ تاتي في اطار السياسة السعودية في محاربة اهل الحجاز بشكل عام وفرض عليهم الثقافة النجدية حتى في شكل الباس والعمامة او الغترة التي يلبسونها واعرف الكثير من الناشطون الحجازيون عن امتعاضهم وحزنهم العميق من هذا القرار معتبرين هذا التوجه ليس له اي مبرر او ارتباط بالثقافة التي يروج لها بن سلمان ومستشاره تركي ال الشيخ.



وفي الحجاز ايضا انتقد اهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة اسلوب الحكومة في ادارة الازمات وعدم الاهتمام بهم في اطار توسيع البنية التحتية للمدن هناك وقال الاهالي انهم تحملوا خسائر فادحة بسبب انعدام البنية التحتية والتخطيط السليم الذي ادت الى سيول جارفه دمرت مئات المنازل والاف السيارات.

وطالب الاهالي ان تهتم السلطات بهذه المدن اولا قبل الذهاب الى الاعلان عن مشاريع وخطط وهمية لن يستفيدون منها مضيفين ان ما يحصل من دمار كل عام في هذه المدن دليل على فشل سياسة السلطات وفسادها الاداري وعدم اهتمامها الحقيقي بالمنطقة.

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