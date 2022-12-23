الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة مغربية تدعو لإسقاط التطبيع ومحاصرة المطبعين

هيئة مغربية تدعو لإسقاط التطبيع ومحاصرة المطبعين
الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الشعب المغربي إلى مزيد من محاصرة المطبعين والتطبيع على الواجهات كافة وفي كل المجالات.

العالم - المغرب

وفي بيانٍ لها في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية التطبيع بين النظام الرسمي المغربي والكيان الصهيوني، جددت الهيئة المغربية إدانتها "للنظام المغربي المطبع"، واستنكرت قمعه لكل أشكال الاحتجاج.

وقالت: "نؤكد إدانتنا للحكومة وأغلبيتها البرلمانية المصادقة على اتفاقات الخزي والعار".

ودعت القوى الوطنية إلى الخروج من عباء المخزن وإدانة التطبيع بوضوح وصراحة.

كما دعت إلى مزيد من الالتفاف حول فسطين وقضيتها العادلة.

ودعت شعبنا الصامد المقاوم في فلسطين إلى مزيد من رص الصفوف وتوحيد الجبهات.

وحثت جميع المغاربة للمشاركة الواسعة في فعاليات ذكرى توقيع اتفاقية العار وجعلها محطة لمناهضة التطبيع وفضح المطبعين.

ووقعت المغرب والكيان الصهيوني، والولايات المتحدة الأميركية، في 22 ديسمبر 2020، "إعلانا مشتركا" خلال أول زيارة لوفد رسمي صهيوني أمريكي إلى الرباط.

ووقعت المغرب وكيان الاحتلال أربع اتفاقيات على هامش استئناف العلاقات بينهما، تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

والمغرب هو البلد العربي الرابع الذي يعلن التطبيع مع كيان الاحتلال، ففي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، قبل أن ينضم السودان لاحقاً.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الكيان الصهيوني يتغلغل في الصحراء الغربية من بوابة المغرب

المغرب يستعين بشركة صهيونية للتنقيب عن الغاز

دعوات للهتاف للأقصى بمباراة المغرب اليوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب جمعة طهران: النموذج المشرق للثورة تحدى المنطق الغربي السائد حول المرأة

الاحتلال يفرج عن أسير أردنى أمضى 20 عامًا في سجونه

خطيب الأقصى: الثبات حول الأقصى والرباط فيه من الأولويات المصيرية

هيئة مغربية تدعو لإسقاط التطبيع ومحاصرة المطبعين

تعديل سادس على الحكومة الاردنية يقتصر على حقيبة السياحة والآثار

نتنياهو أمام نسل جديد من المقاومة والهجرة العكسية