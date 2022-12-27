سلطات آل سعود تواصل اعتقال المنتقدين حتى بسبب إعادة تغريدة في 'تويتر'

العالم - السعودية

وانتقد الكاتب والصحفي المعارض السعودي "تركي الشلهوب" في حسابه على تويتر قائلاً "بسبب هذه التغريدات، حكمت محاكم التفتيش #السعودية على المحاضر في قسم الإعلام في جامعة أم القرى الاستاذ محمد بن محسن باصرة بالسجن 30 سنة!!!".

ووسائل اعلام اكدت اعتقال السلطات السعودية المحاضر بقسم الإعلام بجامعة أم القرى الأستاذ محمد بن محسن باصرة حيث اكدت عائلته اختطافه وقالت انها لا تعلم عنه شيء.

وذكرت مصادر ان اعتقاله ياتي بسبب قيامه باعادة بعض التغريدات في موقع التويتر لشخصيات تتحدث عن الحرية ومحاربة الفساد بشكل عام.