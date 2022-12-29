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هاشتاغ.. إيران تشيع رفات 200 شهيد من الحرب الصدامية + فيديو

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.12.29 – في وقت يحرض الإعلام الأميركي والعربي والإسرائيلي ضد إيران ويستغل الأحداث الأخيرة للدفع نحو الفوضى، شيع الإيرانيون جثامين شهداء مجهولي الهوية ارتقوا في الحرب المفروضة على إيران، في مشهد أظهر الهوية التي يريدها الإيرانيون لبلادهم.

العالم إيران

وكانت هناك تعليقات كثيرة حول هذا المشهد على مواقع التواصل.. "ناهيد" علقت: طوفان هائل من الناس في جنازة مئتي شهيد مجهولي الهوية.. ملحمة أخرى عن وجود شعب إيران الوطني ومنبت الشهداء.

حساب "آواي عمار" علق أيضا: ضجة شعب إيران الملتزم. ملايين في تشييع الشهداء مجهولي الهوية في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) وهجوم قوي على أفواه رعاة ومنفذي الإنقلاب الفاشل الأميركي والبريطاني والسعودي الصهيوني ومرتزقته في الداخل والخارج.

"زيتوني" بدوره علق متوجها إلى الولايات المتحدة: أيتها الولايات المتحدة! ألقِ نظرة فاحصة على صور الجنازة اليوم حتى تتذكرين أن إيران هي إيران، لأنهم هم من يقولون إنها كذلك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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