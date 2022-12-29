حزب الله يهنّئ المسيحيين بشرق لبنان بذكرى ميلاد السيد المسيح

العالم - لبنان

وقدم الشيخ حسين اللاذقاني التهنئة باسم الوفد للأب نصر الله، ومن خلاله لرعيته في بلدة القاع، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة بالازدهار والعزة والاستقرار والراحة للبنان بشكل عام ولمنطقة بعلبك – الهرمل بشكل خاص، ليسود الأمن والرفاهية، ولتبقى الإلفة والمحبة والتعاون بشكل دائم.

من جهته، رحب الأب نصر الله بالوفد مقدمًا التهنئة للإخوة في حزب الله، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله، وللبنانيين جميعًا بالأعياد المجيدة ، آملًا أن يكون هذا العيد بداية مرحلة جديدة للبنان المحبة والإلفة، لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والرخاء ولتجاوز الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، مؤكدًا الترابط الاجتماعي الذي يجمع بين أبناء القاع والهرمل في مختلف الظروف.

المسؤول الاجتماعي لحزب الله في الهرمل الحاج أسد علوه تحدث عن رابط الدم بين الهرمل والقاع في مواجهة الارهاب التكفيري الذي أراد من خلال احتلال الجرود تهجير أبناء بلدتي القاع ورأس بعلبك، فواجهته بطولة الأهالي بالتضامن مع أبناء الهرمل والقرى المجاورة.

من جانبه، قدم مدير مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل علي جعفر للأب نصر الله كتاب "المسيح في ليلة القدر" الذي يحكي عن زيارات المعايدة التي يقوم بها قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي على عوائل الشهداء المسيحيين الذين قضوا خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما زار وفد من حزب الله دير الراهبات في حي الحارة في الهرمل مقدمًا التهاني بالأعياد المجيدة.