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اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء

اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء
السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " السلام الذي تنعم به إيران الإسلامية وأمنها حاليا، انما هما ثمرة دماء الشهداء الابرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق هذا الهدف، مؤكدا لولا تلك التضحيات لكانت ايران سوريا وافغانستان ثانية بسبب مؤامرات الأعداء.

العالم - ايران

وأشار اللواء " سلامي " الذي رافقه كل من العميد " احمد ذو القدر" قائد فيلق سيد الشهداء (ع)، والعميد " شريفي " مسؤول شؤون المضحين في حرس الثورة لدى تفقده عائلة الشهيدين عن الأمن في ايران «امیرکمندي» و«حسین تقي بور» الى مكانة الشهداء عند الله تبارك وتعالى وأكد ضرورة مواصلة النهج الذي سار عليه هؤلاء الشهداء الابرار لنكون مرفوعي الهامة عند الباري سبحانه وتعالى.

وقال والد الشهيد " كمندي ": لقد قدمت اخي في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988)، وقدمت الآن ولدي للثورة الاسلامية ومستعد لتقديم باقي ابنائي للحفاظ على النظام الاسلامي.

وأما زوجة الشهيد " تقي بور " فقد تحدثت للواء سلامي عن اخلاق وخصوصيات زوجها الشهيد، وأكدت أنها ستواصل نهج الشهداء وتعمل على احياء ذكراهم.

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اللواء سلامي: سلام وأمن إيران ثمرة دماء الشهداء

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