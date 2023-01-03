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الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية

الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من "يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي" بكل الوسائل، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون".

العالم- تونس

وتقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية أمس الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه أمس مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية "كان له الأثر الكبير على المواطنين".

وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة "لن تبقى مكتوفة الأيدي" أمام كل من يحاول المساس بها".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.

وشدد على أن "الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم".

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