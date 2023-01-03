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واشنطن ترفض طلبا لــ'زيلينسكي'..ماالقضية؟!

واشنطن ترفض طلبا لــ'زيلينسكي'..ماالقضية؟!
الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن امريكا لم تصغ لدعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتزويد جيشه بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز "ATACMS".

العالم - الأميركيتان

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض رفض بشكل قاطع تزويد الجيش الأوكراني بالأنظمة الصاروخية التكتيكية لأنه يعتبر هذه المعدات العسكرية خطيرة للغاية في ضوء المواجهة مع روسيا.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن القذائف الأمريكية التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، لا تزال على قائمة الرغبات الرئيسة لقيادة كييف.

ونقلت عن تصريحات الخبراء الغربيين الذين يرون أن وجود مثل هذه الأنظمة المتقدمة مثل "باتريوت" و"ATACMS" لدى القوات الأوكرانية لن يعطيها ميزة حاسمة.

والأكثر من ذلك فلن تستخدم لتنفيذ المهام العسكرية في أوكرانيا بسبب صفاتها الفنية الخاصة.

وذكرت الصحيفة أن منظومة "باتريوت" هي المنظومة الصاروخية طويلة المدى التي تعمل على ارتفاعات عالية وتستخدم ضد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات التي تحلق على ارتفاع عال، الأمر الذي لا يعد ضروريا لردع الصواريخ والمسيرات العادية.

وقام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في نهاية ديسمبر الماضي بزيارة واشنطن حيث التقى بنظيره الأمريكي جو بايدن وقيادة الكونغرس الأمريكي، وأثناء زيارته أعلنت السلطات الأمريكية عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 1,85 مليار دولار بما في ذلك بطارية واحدة من منظومة "باتريوت" الصاروخية.

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