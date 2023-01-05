ضغوط أميركية وراء تأخر اعلان نتائج تحقيق حول اغتيال قادة النصر

العالم - العراق

وقال الجبوري لموقع "المعلومة" إن "اغتيال قادة النصر هو دليل قاطع على أن داعش والقاعدة هم صنيعة أميركا وحادثة الاغتيال هي بمثابة الثأر للهزائم التي تعرضوا لها عن طريق هؤلاء القادة الأبطال"، مشيرا إلى أن "التأخر في إعلان النتائج هو بسبب الضغوطات الأميركية التي تمنع كشف المتورطين فيها من الداخل".

وتابع أن "أفعال أميركا الأخيرة وحادثة الاغتيال بالخصوص هي مكملة للاحتلال على العراق لكنها بصورة مغايرة"، مؤكدة أن "أميركا لا تريد الكشف عن المتورطين في الحادثة وتواصل الضغوطات على اللجان التحقيقية".

وبشأن الإعلان عن نتائج التحقيق، طالب الجبوري "الحكومة الحديدة بإعطاء هذا الملف أهمية كبيرة لمتابعة والإعلان عن المتورطين فيه".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، قد قال لـ"المعلومة" إن تأخر إعلان نتائج اغتيال قادة النصر لحد الآن هو نتيجة التدخل السياسي فيه، فيما اتهم مصطفى الكاظمي وحكومته بالتغطية على نتائج التحقيقات لتورطهم في الحادثة.