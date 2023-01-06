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توضيح للسفارة الاميركية في لبنان حول بقاء السفيرة شيا في منصبها

توضيح للسفارة الاميركية في لبنان حول بقاء السفيرة شيا في منصبها
الجمعة ٠٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أوضحت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في بيروت جوليا غروبلاكر أن السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا لا تزال السفيرة المعتدة في بيروت.

العالم - لبنان

وأكدت في بيان ما يلي: تفخر السفارة في بيروت بترشيح الرئيس بايدن للسفيرة شيا لتولي منصب نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.لكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى في عملية متعددة الخطوات لمنصب يتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. في غضون ذلك، لا تزال السفيرة شيا هنا في بيروت تعمل كسفيرة للولايات المتحدة في لبنان.

واضافت: تتطلع السفيرة إلى مواصلة دورها في شراكتنا مع الشعب اللبناني، حيث نعمل على المساعدة في إنقاذ الاقتصاد اللبناني وتعزيز الحلول للتغلب على الشلل السياسي، حتى يتمكن الشعب مرة أخرى من الحصول على رئيس منتخب وحكومة ذات صلاحيات، ملتزمة بشكل مثالي بالإصلاحات والشفافية والحكم الرشيد. وكما تقول السفيرة دائما، نحن في هذا التحدي معا حسب تعبيرها.

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