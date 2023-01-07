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مسؤول عراقي یقدم اعتذار إلى وفد الكويت .. ما السبب؟

مسؤول عراقي یقدم اعتذار إلى وفد الكويت .. ما السبب؟
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم باعتذار إلى وفد الكويت بعد مشاكل تنظيمية في حفل افتتاح الجولة الـ25 لمباريات كرة القدم للدول العربية بمنطقة الخليج الفارسي بالبصرة يوم الجمعة.

العالم - العراق

وقال الاتحاد العراقي في بيان اليوم السبت "تقدم رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في بيان صحفي باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف الاتحاد "أبدى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب وداخل المقصورة الرئيسية، مؤكدا أن الاتحاد العراقي، وكذلك القائمين على تنظيم البطولة، سيضعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة".

وكانت الكويت قد أعربت عن "أسفها الشديد" من وجود مشاكل تنظيمية وتقدم الاتحاد باحتجاج على ما حدث وانسحب الوفد الكويتي من حفل الافتتاح، لكن مع التأكيد على استمرار مشاركة المنتخب الوطني.

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مسؤول عراقي یقدم اعتذار إلى وفد الكويت .. ما السبب؟

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