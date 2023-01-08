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باريس سان جرمان ينعى لاعبه السابق "مبامي"

باريس سان جرمان ينعى لاعبه السابق
الأحد ٠٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

توفي اللاعب الكاميروني السابق في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موديست مبامي، مساء السبت، عن عمر يناهز 40 عاما.

العالم - رياضة

وكتب باريس سان جيرمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تلقى النادي ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعبنا السابق موديست مبامي اليوم، النادي يتقدم بأحر التعازي لأسرته وأحبابه".

ونشر النادي صورة للاعب الراحل وهو يرتدي قميصه في إحدى المباريات التي لعبها في صفوفه، موضحا انه توفي إثر سكتة قلبية.

وشغل مبامي مكان الدقاع في عدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع الفريق الباريسي.

وخاض الكاميروني تجربة في عدة دوريات مثل الإسباني والصيني والسعودي قبل اعتزاله في 2016 بعد فترة قصيرة مع نادي لوهافر الفرنسي.

كما أحرز مبامي 3 أهداف خلال 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، وكان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

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باريس سان جرمان ينعى لاعبه السابق "مبامي"

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