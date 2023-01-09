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بيان الأمم المتحدة بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

بيان الأمم المتحدة بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق المرحلة النهائية في العملية السياسية نحو استعادة انتقال بقيادة مدنية في السودان.  

العالم-السودان
وتبني هذه الخطوة على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع اتفاقية الإطار السياسي في 5 ديسمبر 2022 ، وتمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

لاتزال الأمم المتحدة، من خلال الآلية الثلاثية التي تتألف من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) ، والاتحاد الأفريقي (AU) ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) ، ملتزمة بدعم العملية والمساعدة تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة.

ولضمان تسوية دائمة ، أكد الأمين العام على أهمية إشراك أكبر مجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين ، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني. كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر على الانضمام إلى العملية السياسية. وأخيراً ، شدد على أهمية الدعم الدولي القوي والمنسق للعملية السياسية في إطار الآلية الثلاثية.

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