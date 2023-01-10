الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: مواقع التواصل ضد اختراق السعودية لويكيبيديا

الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

بعد مطاردة المعارضين في شتى أنحاء العالم، وبعد قتلهم وتقطيعهم كما حصل مع جمال خاشقجي، وبعد التجسس على هواتفهم واعتقال عائلاتهم لترهيبهم، وبعد استخدام توتير لملاحقة المعارضين، جاء الدور على موقع موسوعة ويكيبيديا كي تكون أحدث ضحايا السياسات السعودية.

العالم - السعودية

وقامت السعودية على اختراق الموسوعة من أجل تغيير مضامين المقالات التي تتحدث عن القمع وحقوق الإنسان في السعودية.

ولاقت هذه الخطوة السعودية، انتقادات واسعة جدا تدين المحاولات لقرصنة مضمون موسوعة ويكيبيديا.

وغردت "منظمة العفو الدولية" على حسابها:"الأخبار حول توظيف السعودية لمحررين متطوعين لموقع ويكيبيديا للتحكم في المعلومات الواردة عن البلاد هي تذكير جديد بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه السعودية بغية إسكات الآراء النقدية".

وعلق حساب "نحو الحرية":"صحفي ومحرر في موقع ويكيبيديا يدعى زياد السفياني، تم اعتقاله لأنه وثّق الكثير من الاضطهادات التي تعرض لها نشطاء في المملكة. خبر يكشف لك حالة الهشاشة التي يعيشها محمد بن سلمان وقضاؤه".

اما "جمال شعيب" فقد کتب:"قتل جمال خاشقجي، سجن المغردين على تويتر، اختراق ادارة تويتر والتجسس لصالح بن سلمان، اختراق ويكيبيديا وتعديل المحتويات حتى في الصفحات المحمية لصالح بن سلمان، سجن من لا ينفذ أوامر التجسس لصالح بن سلمان، ويطلع لك الاعلام اللبناني ومرتزقة البخاري وخيمته يمجدون بن سلمان.

روابط ذات صلة

بعد إختراقها سعوديا .. هل جمّلت "ويكيبيديا" صورة إبن سلمان؟

السعودية توظف محررين لويكيبيديا للتحكم في المعلومات

شاهد.. تقرير استقصائي عن اختراق ابن سلمان للوكيبيديا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مغردون عراقيون: السعودية تخسر للمرة الثانية في العراق..

شاهد بالفيديو.. السلطة الفلسطينية:'اسرائيل' تشن حرباً جديدة علی فلسطين

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023

شاهد بالفيديو.. سيول السعودية وقوارب في الشوارع

السعودية تسمح بالمعاشرة دون زواج في المملكة!!

ناشطون سعوديون: الفساد وسوء الإدارة سبب غرق مدينة عرعر + فيديو