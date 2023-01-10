شاهد: مواقع التواصل ضد اختراق السعودية لويكيبيديا

العالم - السعودية

وقامت السعودية على اختراق الموسوعة من أجل تغيير مضامين المقالات التي تتحدث عن القمع وحقوق الإنسان في السعودية.

ولاقت هذه الخطوة السعودية، انتقادات واسعة جدا تدين المحاولات لقرصنة مضمون موسوعة ويكيبيديا.

وغردت "منظمة العفو الدولية" على حسابها:"الأخبار حول توظيف السعودية لمحررين متطوعين لموقع ويكيبيديا للتحكم في المعلومات الواردة عن البلاد هي تذكير جديد بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه السعودية بغية إسكات الآراء النقدية".

وعلق حساب "نحو الحرية":"صحفي ومحرر في موقع ويكيبيديا يدعى زياد السفياني، تم اعتقاله لأنه وثّق الكثير من الاضطهادات التي تعرض لها نشطاء في المملكة. خبر يكشف لك حالة الهشاشة التي يعيشها محمد بن سلمان وقضاؤه".

اما "جمال شعيب" فقد کتب:"قتل جمال خاشقجي، سجن المغردين على تويتر، اختراق ادارة تويتر والتجسس لصالح بن سلمان، اختراق ويكيبيديا وتعديل المحتويات حتى في الصفحات المحمية لصالح بن سلمان، سجن من لا ينفذ أوامر التجسس لصالح بن سلمان، ويطلع لك الاعلام اللبناني ومرتزقة البخاري وخيمته يمجدون بن سلمان.