شروط دمشق للإجتماع مع الجانب التركي

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم تساءل الحمصي من يقوم بدعم الارهاب والتنظيمات الارهابية والذي يمارس اعمالا احتلالية للاراضي السورية وقطع المياه، وبالتالي فانه اذا كان هنالك تقارب بالمعنى الحقيقي يجب على التركي ان يتراجع 100 خطوة للوراء من خلال السنوات الـ10 الماضية وهي الشروط الأساسية للتقارب المهم جدا الذي يحل القضايا والخلافات البينية بين الطرفين.

ولفت الحمصي الى أن كل ما يجري من تصريحات من الجانب التركي هو من قبيل توظيف هذه التصريحات والاسراع بهذا اللقاء من اجل الاستثمار به على جانب الانتخابات التركية الداخلية.

وكان قد كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو - أمس السبت- أنه سيعقد لقاء منتصف يناير/كانون الثاني المقبل مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق.

وقال أوغلو لصحفيين "قررنا عقد اجتماع ثلاثي في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني. قد يُعقد الاجتماع في بلد آخر"،وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزيرين ناقشا الوضع في سوريا خلال المكالمة.

وكان اجتماع ثلاثي عُقد -الأربعاء الماضي في موسكو- بين وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي هو الأول منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011، وقد تسببت تداعيات الصراع في توتر كبير في العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقالت وزارة الدفاع التركية -بعد اجتماع الأربعاء الماضي- إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة الاجتماعات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار مؤخرا إلى أنه قد يلتقي نظيره السوري الرئيس بشار الأسد بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع ثم الخارجية.

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