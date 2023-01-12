عوض الأحمري المقرب من بن سلمان قاض للمحكمة الجزائية سيئة السمعة + فيديو

العالم – السعودية

مكافأة عوض الأحمري بسخاء من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتعيينه رئيسا للمحكمة الأكثر شهرة في اضطهاد النشطاء السياسيين السلميين وإسكات المنتقدين وتنظيف فساده مقابل خدماته المخلصة في استخلاص الاعترافات القسرية والتعذيب والتستر.. هكذا وصف عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة المعتقل في السجون السعودية تعيين القاضي الجديد للمحكمة الجزائية في السعودية.

القاضي سيء السمعة والمقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عوض الأحمري متورط في جرائم تتعلق باحتجاز الناشطين السياسيين ومحترف في تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية من نشطاء حقوقيين سلميين خلال فترة عمله كمحقق في دائرة أمن الدولة في مكتب النيابة العامة من 2010 إلى 2022.

وكان الاحمري المقرب المخلص لبن سلمان الذي رافقن النائب العام السعودي إلى اسطنبول في 2018 لتنظيف الأدلة في جريمة اغتيال جمال خاشقجي بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

النشطاء و ذووهم الذين ينشدون حرية في بلد لا يرون فيه إلا الاعتقال والتعذيب والتغييب لعقود إذا ما علا صوتهم وطالبوا بحقوقهم.. ففي تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن وقادة غربيين آخرين بتعزيز شراكة صحية مع السعودية يرى هؤلاء الأمل والخطر معا.

حيث يمكن أن تكون العلاقات الأميركية السعودية إيجابية ولكن إذا امتدت إلا ما وراء مبيعات السلاح والاهتمام بقضايا حقوق الانسان وحتى في حال المخاطرة والمطالبة علنا لهذه الدول فإنها تضيع في غياهب المصالح.

لينا الهذلول وخالد الجبري وعبد الله العودة رفعوا خطابا للرئيس الأميركي جو بايدن لكنهم لم يلقوا آذانا صاغية.. هذا بالإضافة إلى مطالبات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، حيث أعلنت 10 منظمات حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان والخدمة الدولية لحقوق الانسان و وير سكوير ومونديال لمكافحة التعذيب أعلنت دعمها لمحاولات محاسبة الحكومة السعودية قضائيا في بلجيكا، بشأن ضحايا قمع السلطات، وشددت في بيان على المسآلة القضائية لتحقيق العدالة للضحايا.

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