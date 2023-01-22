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توقعات 'جنوب افريقية' بحضور بوتين قمة البريكس 2023

توقعات 'جنوب افريقية' بحضور بوتين قمة البريكس 2023
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، اليوم الأحد، إن" بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف "بريكس" ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة في أغسطس/آب المقبل وتتوقع حضوره".

العالم- إفريقيا

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية قال ماكيتوكا، "ستتم دعوة جميع الرؤساء، وهذه ممارسة معتادة.. ستعتمد على الرئيس بوتين والكرملين [ما إذا كان سيشارك]، ولكن سيتم إرسال دعوة بالتأكيد وهذا متوقع".

ستمثل قمة 2023 أول اجتماع شخصي لقادة البريكس منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.

وأشار سفير جنوب إفريقيا إلى أن" مكان انعقاد القمة لم يتم تأكيده بعد، لكنه سيعقد في واحدة من أكبر أربع مدن في جنوب إفريقيا، "جوهانسبرج، ديربان، كيب تاون، أو بريتوريا".

بريكس هي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وقد تم تشكيلها في عام 2006 لتعزيز التعاون بين هذه الدول ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.

تضم الرابطة البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، لكنها تتطلع إلى قبول أعضاء جدد.

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توقعات 'جنوب افريقية' بحضور بوتين قمة البريكس 2023

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