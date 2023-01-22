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فلسطين تدين انتهاك مبادئ حقوق الانسان بحرق نسخة من "القرآن" في السويد

فلسطين تدين انتهاك مبادئ حقوق الانسان بحرق نسخة من
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الأحد، حرق نسخة من المصحف الشريف معتبرة إياه، انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان.

العالم - فلسطين

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، إننا ندين بأشد العبارات حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وتعتبرها اعتداءً صارخاً على مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح وقبول الآخر والديمقراطية والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة.

وشددت، أنّ هذا العمل العنصري يتناقض تماماً مع حرية التعبير عن الرأي ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم.

من جهة أخرى أكدت "هيئة علماء فلسطين" (دينية مستقلة)، أن الإساءة للمصحف الشريف هو إساءة لأعظم مقدّسات المسلمين، وهذه الإساءة لا تدخل في باب الحريات العامة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة، يوم أمس، حول ما أسمته "جريمة حرق المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية، ستوكهولهم".

وأدانت الهيئة "هذا الفعل الإجرامي بأشد العبارات" كما أدانت التصريح بالموافقة عليه، مشيرة إلى "أن الإساءة للرموز الإسلامية والرموز الدينية المختلفة لا يدخل في باب الحريات المتعلقة بالتعبير".

ودعت المسلمين من علماء وسياسيين وإعلاميين "إلى اتخاذ إجراءات ومواقف تعكس قداسة كتاب الله تعالى في نفوس المسلمين ورفض هذه الجريمة النكراء".

كما دعت المنظمات الإسلامية في السويد وعموم أوروبا إلى التحرك لتجريم هذه الأفعال، ومنعها "انتصاراً لله ولكتابه ولعقيدة المسلمين".

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