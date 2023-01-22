نشطاء على تويتر ينددون باعتقال السلطات السعودية للشيخ السوري صالح الشامي

العالم - السعودية

وكتب في تغريدة "أحمد بن راشد بن سعيد: "زفرة الشامي في الرياض”. في اعتقال العلّامة #صالح_الشامي".

وعقب الحملة المسعورة التي شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سبتمر/ أيلول 2017 ضد عدد من الدعاة والمفكرين، تم الكشف عن قيام السلطات بشن حملة جديدة استهدفت هذه المرة عددا من الشيوخ المنحدرين من أصل سوري.

وكشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية عن اعتقال الشيخ السوري المتخصص في علم الحديث صالح الشامي، البالغ من العمر 88 عاما.

والشيخ صالح الشامي، هو سوري الأصل ينحدر من مدينة دوما بريف دمشق، مهتم بعلم الحديث وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال.