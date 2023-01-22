منظمات حقوقية تطالب الرياض بالإفراج عن الناشطين أسامة خالد وزياد السفياني

العالم - السعودية

وكتب حساب "مفتاح" على "تويتر" "موقع Article19: منظمات دولية لحقوق الإنسان؛ تطالب الحكومة #السعودية بالإفراج عن أسامة خالد وزياد السفياني، وهما طبيبين سعوديين ونشطاء إنترنت تم توقيفهما في 2020، بسبب نشاطهما على الإنترنت".

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن حجم القمع ارتفعت وتيرته على نحو كبير، وتبذل السلطات جهودًا كبيرة لتعزيز سيطرتها على الإنترنت، وإسكات الأصوات المعارضة.

وأشارت إلى أن أسامة خالد وزياد السفياني طبيبان شابان معروفان بمساهمتهما في منشورات ويكيبيديا بالعربية.

ونبهت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية قبضت عليهما صيف عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وطالبت بالإفراج عن أسامة خالد وزياد السفياني، وهما طبيبين سعوديين مع نشطاء إنترنت تم توقيفهما عام 2020، لنشاطهما على الإنترنت.

ومؤخرا، سجلت المملكة العربية السعودية أدنى معدل بين الدول العربية في مجال الحريات على الإنترنت لتتذيل قائمة منظمة “فريدوم هاوس” الدولية.

وصفنت المنظمة في تقرير لها السعودية بـ “الأسوأ عربيا في مجال الحريات على الإنترنت وأن حرية الإنترنت مقيدة بشدة فيها”.