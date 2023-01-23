بالفيديو..ناشط سعودي يتحدث عن مطالب المصلحين في المملكة

العالم-السعودية

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بالسجن لمدة 7 سنوات على الناشط السعودي المعتقل "خالد العمير".

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة عبر “تويتر”، أن الحكم الصادر بحق الناشط العمير جاء على خلفية تُهم زائفة بأنه كان “يقود نشاطاً يسعى فيه للإضرار بأمن المملكة”.

والعمير معتقل بسبب تقديمه شكوى للسلطات ضد من قاموا بتعذيبه أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات إثر دعوته للتظاهر تضامنا مع قطاع غزة عام 2008.

وأعادت سلطات آل سعود اعتقال العمير في يوليو/تموز 2018 بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه الأول.

وعمل العمير بالقطاع العسكري السعودي قبل أن يستقيل منه لاحقا، وبدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000 وكان من الموقعين على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة.