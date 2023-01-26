’عرين الأسود’ تنفذ عملية إطلاق نار وتدعو للإضراب والاشتباك مع الاحتلال

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام قال "المجموعة"، في بيان عسكري، إنه في تمام الساع 8:40 من صباح اليوم الخميس، نفذ مقاتلو عرين الأسود عملية نوعية في منطقة نقطة ١٧ بإطلاق وابل مكثف من الرصاص المبارك.

وأكدت أن العملية حققت إصابات أكيدة، وانسحب المنفذون بسلام، وقالت: "نترك للاحتلال كالعادة توزيع الإصابات".

في ذات السياق زفت مجموعة عرين الاسود الى العُلا شهداء جنين، مركدة أن العدو الصهيوني لا يعرف إلا لغة واحدة، هي لغة النار والبارود.

وطالبت "عرين الأسود" أهالي مدينة نابلس والضفة الغربية المحتلة، بإعلان الإضراب الشامل والنفير العام والاشتباك مع الاحتلال على جميع نقاط التماس.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، ان حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح ارتفعت إلى 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم بحالات خطيرة.

وقالت الوزارة إن 20 مواطناً أخرين أصيبوا برصاص الاحتلال، خلال العدوان المستمر على جنين، بينهم 4 مواطنين، وصفت حالتهم بأنها "خطيرة".

وبينت الوزارة أن الوضع في مخيم جنين "حرج للغاية"، وقالت إنها تبلغت من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين، صباح اليوم الخميس، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل في المخيم.