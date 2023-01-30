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الذكرى 44 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران- الجزء الاول

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

وعاد الامام، وبعودته فلج فجر الثورة فكانت عشرة الفجر، عشرة اقتلعت جذور شاه عات لأعتى استكبار.

خاص بالعالم

عشرة اذنت لبداية عصر جديد لعالم جديد، اذ اضحى بعدها ليس كما كان قبلها.

عظمة انجاز وسمو افكار حضارية تجلت في ثورة مباركة قادها الامام الخميني "قدس سره".

ثورة انجازاتها كبيرة، لكن اهمها اعادة المقهورين والمستضعفين في العالم، بمواجهة استكبار يمضي في استبعاد شعوب واستباحة حقوق.

ثورة هي اليوم ملك للبشرية جمعاء، الهمت حركات تحرر ومكنت من قاوم الكيان الاسرائيلي من تحطيم اسطورته بأنه لا يقهر.

ثورة احدثت وعياً عميقاً لشعوب العالم، وهي اليوم نذير شرر متطاير في وجه الاستكبار.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف هذه الحلقة:

الباحث في القضايا الاقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي

رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الدكتور محسن صالح

المحلل السياسي العراقي محمود الهاشمي

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