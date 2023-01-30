أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين30 يناير 2023

وطن امروز ..

فشل هجوم بمسيّرات على مجمّع لوزارة الدفاع بإصفهان, وصحف أمريكية تشير لتورط "إسرائيل"..

ارمان ملي ..

هجوم فاشل بطائرات صغيرة من دون طيار على منشأة عسكرية بمحافظة إصفهان

جوان ..

وزير خارجية قطر في طهران .. جئت حاملا رسالة من أمريكا لإيران..

اطلاعات ..

وساطة قطرية لإحياء الإتفاق النووي .. وزير خارجية قطر يشير لحمله رسالة من أمريكا..

جمهوري اسلامي ..

مسلمون ببريطانيا يضرمون النار في العلم الدنماركي تنديدا بإساءات للقرآن الكريم في الدنمارك

سياست روز ..

المقاومة ترد على قرار الكيان الصهيوني بتسليح المستوطنين .. سنستخدم القبضة الحديدية

قدس ..

مظاهرات حاشدة بفلسطين المحتلة ضد حكومة نتنياهو , والأخير يسمح بتسليح المستوطنين بالضفة

رويش ملت ..

وزير الخارجية .. إيران سترد بقوة وحزم على لأي إجراء وتحرك يستهدف حرس الثورة

ابرار ..

قيادي في الإطار التنسيقي بالعراق ينوه بقرب إقالة السوداني أربعة وزراء في حكومته

افتاب يزد ..

رئيس وزراء بريطانيا يقيل زعيم حزب المحافظين على خلفية فضيحة إتهامات بتهرب ضريبي

كيهان ..

وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف بمذكراته عن مخطط أمريكي لإطالة أمد الحرب باليمن

مردم سالاري ..

فوز جنرال سابق بحلف الناتو في الإنتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن شن مسيرات مجهولة هجوما على مجمع عسكري باصفهان في مقالها ( ثلاثة نجاحات لايران بأحداث الهجوم بإصفهان )..

قوات الدفاع الجوي استطاعت احباط محاولة ثلاث مسيرات صغيرة استهداف مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في محافظة اصفهان يوم السبت, الدفاع الجوي اسقط مسيرتين وحَيَّد مسارَ الثالثة ودفعها للسقوط في هذا الحدث.

سجلت ايران عدة نجاحات الأول الحيلولة دون وقوع أية خسائر تُذكر والثاني إسقاط هذه المسيّرات والثالث إثبات جهوزية دفاعها الجوي.

ان الجهة المعادية التي تقف وراء هذا العدوان ارادت اختبار جهوزية دفاعاتنا الجوية الى جانب الحاق اضرار وخسائر فادحة في هذا المجمع لايجاد حرب نفسية ضد بلادنا .

خراسان ..

في مقالها ( آل سعود والخيانة العلنية الصارخة للقضية الفلسطينية) كتبت صحيفة خراسان ..سارع النظام السعودي لاعلان ادانته لعملية القدس الاستشهادية مبديا تعاطفه مع الكيان الصهيوني وذلك في اول موقف رسمي علني سعودي من نوعه , موقفٌ جاء بعد ادانات مماثلة من قبل الامارات وتركيا.

إن هذا الموقف السعودي الخياني للقضية الفلسطينية واجه ترحيبا حارا من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل حاخاماتٍ بشكل خاص.

حاخام المعبد اليهودي الذي وقعت العملية الاستشهادية الفلسطينية بالقدس يوم الجمعة قربَه , اِعتبر هذا الموقف السعودي تطورا ايجابيا بالغ الاهمية لتسريع التطبيع بين الرياض وتل ابيب .

ان ادانة السعودية والامارات وتركيا لعمليات المقاومة الفلسطينية ستُشجع الكيان على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني , وهذه الادانات تعني المشاركة في هذه الجرائم.

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها (كييف تريد صواريخ بعيدة المدى من حليفاتها )..ازاح مستشار عسكري للرئيس الاوكراني زيلينسكي عن وجود مباحثات بين كييف وبلدان حلف الناتو بشأن تزويد الجيش الاوكراني بصواريخ بعيدة المدى هذه المرة .

إن زيلينسكي الذي ضمن الحصولَ على دبابات ثقيلة من أمريكا وألمانيا يسعى للحصول على صواريخ إستراتيجية ومقاتلات من الناتو.

وقائمة طلبات السلاح الاوكرانية تضم ايضا نظم دفاع جوي متطورة وذخائر ذكية . والواقع هو ان كييف تبرر هذا الالحاح بمقولة تتحدث عن كونها خط الدفاع الاول عن اوروبا مقابل ما تصفه بالطموحات الروسية .لكن هذه الطلبات باتت تثير تململا من قبل بلدان بالناتو تطرح مخاوف من الانزلاق بمواجهة مباشرة مع روسيا.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن بدء وزير الخارجية الامريكي جولة اقليمية تشمل مصر وفلسطين المحتلة وكذلك ورام الله في مقالها ( ما الذي يبحث عنه بلينكن ؟ ) ..

بلينكن صرح ان هدف جولته تعزيز العلاقات مع مصر والكيان وتعزيز الوشائج بين الشعوب والدفاع عن حقوق الانسان على حد زعمه , الا ان قيام مستشار الامن القومي الامريكي ومدير المخابرات الامريكية قبل ايام بزيارة فلسطين المحتلة يطرح رؤية اخرى عن اهداف بليكن.

إن هذه الزيارات الأمريكية ترتبط بمحاولة واشنطن الحيلولة دون إنهيار الكيان الصهيوني في ظل صراعات داخلية وإنتفاضة فلسطينية مرتقبة.

فبلينكن الذي تلقى تقريرا عن مدى خطورة الاوضاع في كيان الاحتلال من زميليه اللذان زارا الكيان قبله يحاول حث مصر والسلطة برام الله للتحرك من اجل تهدئة الاجواء في الضفة ليتسنى لحكومة نتنياهو لملمة اوضاعها الداخلية مقابل المعارضة لتفادي انهيار الكيان .

رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت في مقالها ( أوروبا منساقة في سيناريو الحرب الأمريكية المركبة )..قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة لا ينبع من ارداة اوروبية مستقلة بل من انسياق اوروبي في مسار الحرب الامريكية المتعددة الاوجه والمسارات ضد بلادنا , القرار الأوروبي يستهدف تصعيد الضغوط السياسية والدبلوماسية وحتى الأمنية على إيران إلى جانب الضغوط الإقتصادية والحرب النفسية.

والعجيب في الامر هو ان اوروبا لم تدرك بعد ورغم كل الفشل الامريكي الاوروبي مقابل بلادنا على مدى اكثر من اربعة عقود ان ايران لن تتنازل ابدا عن حقوقها القانونية ولن تساوم ابدا على حساب سيادتها الوطنية مقابل اية ضغوط وتهديدات .

جوان ..

تقول صحيفة جوان في مقالها ( الناتو يستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا ) ..بلدان حلف الناتو حرصت على مدى الحرب الاوكرانية على عدم اطلاق تصريحات بشأن دخول مواجهة مع روسيا لكنها خرجت مؤخرا عن تحفظاتها بشكل غريب.

رئيس اللجنة العسكرية بحلف الناتو أكد على جهوزية وإستعداد الحلف لخوض مواجهة مباشرة مع روسيا اذا ما إستدعت الضرورة.

ان هذه التصريحات التي تتزامن مع قرار ارسال دبابات امريكية والمانية ثقيلة للجيش الاوكراني مع وعود بدراسة طلبات كييف بالحصول على صواريخ ومقاتلات, تزيد من مخاوف اندلاع حرب بين الناتو وروسيا انطلاقا من اوكرانيا لتتحول لحرب عالمية ثالثة.