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دعوة الى رواد الاعمال الفنية للمشاركة بمهرجان اعلامي متميز

دعوة الى رواد الاعمال الفنية للمشاركة بمهرجان اعلامي متميز
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

سيقام مهرجان "صبح" الإعلامي الأول بهدف التنافس بين أعمال وإنتاجات القسم الخارجي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في أربعة أقسام وهي: الاعمال التلفزيونية والاعمال الاذاعية والأفكار الجديدة والمواقع الافتراضية.

ایران - العالم

وبحسب قناة آي فيلم، فان قسم الأفكار الجديدة يشتمل على الدراما، والأفلام الوثائقية، والغرافيك، والرسوم المتحركة (الانيميشن) ,والكليبات والاناشيد.

وبامكان جميع الفنانين ورواد الاعمال الفنية في داخل ايران وخارجها المشاركه في قسم الافكار الجديدة بارسال أعمالهم و انتاجاتهم في الاقسام الخمسة المذكورة اعلاه.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الأعمال حتى 14 فبراير المقبل وستتم مراجعة الاعمال المقدمة في اللجان الأربع المذكورة.
وبعد تقييم الاعمال في اللجان المختصة، سيتم الاعلان عن الاعمال المتفوقة وستمنح هدايا نقدية للفائزين في المراسم الختامية للمهرجان الذي ستقام في 12 مارس المقبل.

وتزامنا مع اقامة مهرجان "صبح" الاعلامي الخاص لإنتاجات القسم الخارجي لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون الايراني، بدأ موقع المهرجان أعماله عبر الرابط sobhfestival.ir حيث بامكان الجميع الاطلاع على أخبار المهرجان عبر هذا الموقع.

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