الشيخ قاسم: سنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بحسب الدستور

العالم - لبنان

اضاف:" هذا الأميركي يعمل من أجل خنق لبنان كُرمى لعيون "إسرائيل".

ولكن إذا ظنَّ أنَّنا سنخضع أو سنركع فهو واهم، سنستمر في العمل مع شعبنا وسنكون دائماً من الذين يسعون لبناء الوطن بكل الإمكانات والقدرات، وسنعمل مع شركائنا في الوطن لإنجاز استحقاق الرئاسة بالطريقة المناسبة والملائمة بحسب الدستور، محافظين على الضوابط التي وضعتها القوانين والدستور اللبناني، لنثبت للعالم مجدداً أنَّ حزب الله هو من بُناة الدولة اللبنانية، وهو الذي كان دائماً في الطليعة للمحافظة على المؤسسات، وهو الذي كان يوافق على المشاركة في الحكومات المختلفة خلال أول يومين مع أنَّ الحكومة لا تتشكل إلا بعد 6 أو 7 أشهر".

وتايع:"كنَّا دائماً في موقع من يبني الدولة، ولكن هذه الدولة لا يمكن أن تنهض بجناح واحد أو جناحين، يجب أن تنهض بكل الأجنحة الموجودة وكل الشركاء في الوطن"، داعيا "الشركاء في الوطن حرصاً على شعبنا وشبابنا وأولادنا ومستقبلهم، وحرصاً على استقرار البلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، أن يتعاونوا من أجل انتخاب الرئيس في أسرع وقت، هذه هي رؤيتنا".