شاهد.. دور المرأة الإيرانية وتطورها في ظل الثورة الإسلامية

العالم - ضيف وحوار

استضافت قناة العالم الاخبارية خلال برناج "فجر الانتصارات" بمناسبة الذكرى الـ44 لاننتصار الثورة الاسلامية مساعدة الرئيس الايراني في شؤون الاسرة والمرأة الدكتورة انسية خزعلي للحديث حول أبرز انجازات المرأة الايرانية في ظل انتصار الثورة الاسلامية.

ازدهار المرأة الايرانية في ظل الثورة الاسلامية

قالت خزعلى، إن مفجر الثورة الاسلامية كان ينظر للمرأة بانها القائد والرائدة للثورة ولهذا السبب اعطى حافز للمرأة بأن تدخل الساحة في كافة المجالات.

وأضافت، أن المرأة بعد الثورة الاسلامية حضيت بعناية خاصة على كافة المستويات حیث شهدت قفزة نوعية، على المستوى الصحي والعلمي، وريادة الأعمال، والرياضة والاعلام، والبئية، مشيرة الى أن بالمجال الصحي ارتفع متوسط العمر عند النساء، حيث كان متوسط العمر لدى النساء قبل الثورة الاسلامية 54، بينما بعد الثورة الاسلامية وصل الى 78، وهذا دليل واضح على الرعاية الخاصة التي تحضى بها المرأة والطفل في ظل الثورة الاسلامية.

وأشارت خزعلي، الى أن المرأة الايرانية تنعم بالتأمين الصحي وتطورا بالخدمات الصحية، حيث يغطي التأمين الصحي كافة القرى، وفي العام الماضي تمت الموافقة على قانون التأمين الصحي الخاص بالنساء الحوامل حتى نهاية مرحلة الرضاعة، وكذلك الاطفال تحت سن الخمس سنوات.

وفي مجال التعليم، قالت خزعلي، أن نسبة الفتايات بالنجاح في امتحان القبول بالجامعات في بعض الاحيان تصل ال 60 بالمئة، ولكن بشكل عام 56 بالمئة، وكذلك اعضاء هيئة التدريس في الجامعات، نسبة النساء في بعض الجامعات تصل الى ال 33 بالمئة وفي بعضها الى ال 40 بالمئة، كما النساء تشكل هيئة التدريس والكادر الوظيفي في جامعة العلوم الطبية، موكدة أن تطور المرأة خلال ال44 عاما من الثورة الاسلامية كان تطورا ملحوظا وقفز قفزة نوعية.

وفي المجالات الثقافية، قالت خزعلي إن نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال وصلت الى اكثر من 31 بالمئة، حيث هناك 903 امراة صانعة افلام في مجال السينما و2000 امراة متخصصة في باقي المجالات وخلف الكواليس، حصلت المرأة الايرانية على 114 جائزة وطنية، 128 جائزة دولية في مجال صناعة الافلام.

وأكدت خزعلى أن المرأة الايرانية في مجال صناعة القرار شهدت تطورا جيدا بعد الثورة الاسلامية حيث حصلت على نسبة 25 بالمئة في قسم الادارة، وكذلك شهدت تطورا في المشاركة في اللجان العليا وصناعة القرار في البلاد.

وفي مجال البيئة، قالت خزعلي، إن المرأة الايرانية حصلت على الكثير من المناصب وادراة اقسام الخاصة بالبيئة، والكثير من المساعدات في هذا المجال تحصل عبر المرأة و للمرأة عند وقوع أي حادثة طبيعية.

دور المرأة الايرانية في المجال السياسي ومدى تأثيرها في صناعة القرار

حول دور المرأة في المجال السياسي، قالت خزعلي، إن المرأة الايرانية في البرلمان الايراني ومجلس البلديات، لديها تأثير كبير في صناعة القرار، حيث توجد مساعدات نساء في كافة المؤسسات، أي كافة الوزرات والمحافظيات.و في العام الماضي حصلت المرأة على مناصب كمساعد وزير او مدير عام، مشيرة الى أن رأي المرأة ومشاركتها يأخذ بعين الاعتبار في كافة اللجان خاصة بالشؤون الخاصة بالمرأة، وان المرأة الايرانية في هذه الشؤون الخاصة بالمرأة والأسرة لديها حق الفيتو.

وأكدت خزعلي، أن المرأة الايرانية في ظل الثورة الاسلامية حصلت على الكثير من المناصب في لجان البلديات، والقائم مقامية، مشيرة الى أن الرئيس الايراني وظف النساء في اللجان العليا حتى يكون لها نصيب في صناعة القرار، موضحة أن قائد الثورة الاسلامية يؤكد على دور المرأة الفعال في المجال السياسي وصناعة القرار في البلاد.