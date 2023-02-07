ولايتي يهنئ السيد حسن نصرالله اثر إقرار الحقوق البحرية اللبنانية

العالم – إيران

وقال علي أكبر ولايتي بعد توقيع عقد التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما على الساحل اللبناني وانتصار حزب الله في لبنان في تحقيق الحقوق الثابتة لأبناء هذا البلد وتحقيق الأهداف والمطالب المعلنة في رسالة موجهة إلى السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله: أهنئکم على الإنجاز الكبير الأخير الذي حقق في مواجهة الکیان الصهيوني وعلى الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب ذلك البلد الفخور وإن شاء الله تنجحون في كل مراحل النضال المهمة التي تنتظركم.

و أضاف مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية: فخامتكم والشهيد السيدعباس موسوي ورفاقه الذين اجتازوا جميعاً الامتحان في لبنان، مستوحون من الثورة الإسلامية الإيرانية التي هي ذروة الصحوة الإسلامية في ظل قيادة الإمام الخميني وتحت التوجيهات الحكيمة والحاسمة لقائد الثورة آية الله العظمى الإمام الخامنئي، أنتم أسستم حزب الله وخلال السنوات الماضية وبتفاني وتضحيات قادته ومقاتليه وإدارتكم النموذجية، حققتم إنجازات مهمة ونادرة للشعب اللبناني والأمة الإسلامية في محاربة الصهيونية وكان آخرها ترسيخ الحقوق البحرية للبنان في الحفاظ على احتياطيات الطاقة الأحفورية وحمايتها ضد ادعاءات الصهاينة الوقحة.

وقال ولايتي: المقاومة الإسلامية في لبنان من العناصر المهمة والحيوية لجبهة المقاومة الإقليمية بمشاركةإيران و سوريا، فلسطين، العراق، اليمن ولبنان و وجودكم ورفاقكم باعث للفخر.

وأشار إلى أن حزب الله أظهر أنه لا يدافع فقط عن كرامة لبنان وشرفه بقوة ولكن أينما كانت جبهة المقاومة في مأزق، يشاهد أن حزب الله قوة مخلصة وشجاعة إلى جانبه ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مساعدتكم الفعالة لفلسطين ضد الصهاينة وفي العراق وسوريا ضد الجماعات المتطرفة المنحرفة مثل داعش وجبهة النصرة.

وقال ولايتي: كان لشهيد المقاومة العظيم الحاج قاسم سليماني ورفاقه مثل الشهيد عماد مغنية اللواء من حزب الله والشهيد أبو مهدي المهندس قائد الجهاد بين أبناء العراق وخاصة جماعة الحشد الشعبي الفخورة الفخورة دور مهم جدا في تحقيق الانتصارات في المنطقة ولا شك أن طريق هؤلاء الأحباء الفخورين سيستمر