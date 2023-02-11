الرئيس رئيسي يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44

العالم - إيران

وفي ختام مسيرات الاحتفال بمرور 44 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المباركة، سيدلي الرئيس رئيسي بكلمة أمام الحشود المليونية من أبناء الشعب الإيراني الأبي.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس الإيراني في كلمته بهذه المناسبة الغراء، إنجازات الجمهورية الاسلامية الإيرانية في شتى المجالات، إلى جانب مواقفها وأيضا القرارت الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الشؤون الاجتماعية والسياسية للبلاد.

ألى ذلك أعلن رئيس مجلس الإعلام بالحكومة الإيرانية "سبهر خلجي" عبر تغريدة له اليوم، أن رئيس الجمهورية "آية الله السيدإبراهيم رئيسي"، سيدلي بتصريحات ملفتة خلال كلمته أمام الحشود الجماهيرية المشاركة في مسيرات إحياء يوم "22 بهمن"، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الـ 44.