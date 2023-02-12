عجلة دوري ابطال اوروبا تعود إلى الدوران

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ويحتضن استاد 'سان سيرو'في مدينة ميلانو أحداث المباراة المرتقبة بين اث ميلان الايطالي وتوتنهام الانجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسيفتقد الفريقان حارساهما الاساسيان والفرنسيان في هذه المباراة بعد اصابة مايك مانيان في صفوف ميلان، و غياب هوغو لوريس عن صفوف الفريق اللندني لعدة اسابيع.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول موعد مباراة ميلان و توتنهام في ظل تراجع مستوى الفريق الايطالي ونرى أنه لم يحقق الفوز في خمس مباريات واخيرا تغلب على تورينو بهدف، في المقابل ايضا توتنهام تلقى خسارة قاسية أمام لستر سيتي،مدرب ميلان بيولي يقول الوقت مثالي

كما أن المباراة صعبة لكلا الفريقين، توتنهام لديه خط هجوم قوي الى جانب لاعبي الوسط اصحاب اللياقة العالية وايضا لا ننسى أن مدربهم هو انطونيو كونتي وايطالي ويعرف الفرق الايطالية جيدا،في المقابل ميلان يجب أن يحسم الامور على ارضه لأن مباراة العودة ستكون أكثر صعوبة و ايضا يجب أن يضع حدا لهذه النتائج السيئة؟

كما يبحث البرنامج في الفريقين خسرا حارسيهما الاساسيان، مايك مانيان لدى ميلان وهوغو لوريس لدى توتنهام،ولكن بيولي اشار الى عودة لاعبين مهمين لديه هما فيكايو توموري و اسماعيل بن ناصر،هل غياب الحارسان سيكون لكه تأثير على النتيجة خاصة لدى الفريق اللندني؟

وربما المباراة الأهم يوم الثلاثاء هي مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بايرن ميونيخ الالماني.الفريق الباريسي سيعاني في هذا اللقاء بغياب هدافه كيليان امبابي وربما ليونيل ميسي،الى جانب النتائج السيئة الأخيرة ، مع خسارتهم أمام مرسيليا في الكأس وموناكو في الدوري؟

كما تطرق البرنامج الى بايرن ميونيخ الذي بدأ بالعودة إلى المسار الصحيح بعد حالة التعادلات المتتالية التي واجهها الفريق بعد المونديال ، و فاز بثلاث مباريات اضافة الى جاهزية اوراقه مما يمنحه الافضلية قبل مواجهة النادي الباريسي ، من سيبتسم للكرة في هذه المواجهة النارية؟ كما أهدر باريس سان جيرمان نقاط كثيرة و مهمة و تلقت شباكه أربعة عشر هدفا بعد المونديال،رغم أنه في بعض المباريات لعب بخمسة مدافعين مثل لقاء موناكو الأخير الذي خسر بثلاثة اهداف لهدف،كيف سيكون موقفه أمام الترسانة الهجومية للنادي البافاري؟

وهناك مباراتان يوم الاربعاء القادم حيث يستضيف دورتموند الألماني على ملعبه 'سيجنال إيدونا بارك ' تشيلسي الانجليزي،والتي تعتبر من المواجهات التي يصعب التكهن بنتائجها،نظرا لما يمتلك الأزرق اللندني العديد من العناصر المميزه بين صفوفه؛ بينما برهن دورتموند على صعوبة ميراسه، بعد الظهور الجيد في دور المجموعات.فيما يشد بنفيكا البرتغالي الرحال الى بلجيكا لمواجهة كلوب بروج.

ويناقش البرنامج موضوع تشيلسي بقيادة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر احتل صدارة المجموعة الخامسة،فاز بأربع مباريات و تعادل في واحدة فقط ،ولكن اوضاعه في الدوري الانجليزي لم تكن جيدة و اهدر نقاط عدة،هل بامكانه العودة الى المسار الصحيح من بوابة دوري الأبطال؟ كما أن بوروسيا دورتموند،تأهل الى جانب مانشسر سيتي المتصدر، و هو صعب المراس خاصة على ملعبه و أمام جمهوره ،في الدوري المحلي ايضا حقق نتائجة جيدة ،هل سيكون ندا قويا أمام تشيلسي،

كما بحث البرنامج في اللقاء الاخر بين بنفيكا البرتغالي و كلوب بروج البلجيكي، الفريق البرتغالي تصدر مجموعته أمام باريس سان جيرمان ،برأيك هل سيضع حدا لمغامرة كلوب بروج؟ وادارة كلوب بروج قررت التخلي عن خدمات مدربه كارل هوفكنس رغم قيادته الفريق الى الدور ثمن النهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على خلفية سوء النتائج محلياً.برأيك هل سيكون أداءه مختلف عن الدوري المحلي الذي يحتل فيه المركز الرابع و خرج ايضا من بطولة الكأس الأسبوع الماضي .

ويستضيف برنامج "VAR":

-المدرب و المحلل الكروي ميثم فلاحت بيشه



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