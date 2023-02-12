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الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق

الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي "عبد اللطيف رشيد"، اليوم الأحد، أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة منظقة كردستان للوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي لحلول جذرية للمسائل العالقة.

العالم - العراق

واستقبل الرئيس العراقي في قصر بغداد، وفد حكومة منطقة كردستان العراق برئاسة وزير داخلية الحكومة "ريبر أحمد" والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية وملف النازحين في البلاد، وضرورة توحيد الجهود بين القوى العراقية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

وأكد الرئيس العراقي، أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة منطقة كردستان العراق للوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي لحلول جذرية للمسائل العالقة استنادا إلى الدستور والقانون والمصلحة الوطنية للبلاد، مشددا على أن العراقيين ينتظرون استحقاقات مهمة منها إقرار الموازنة وقانون النفط والغاز لما لهما من تماس مباشر بحياة المواطنين ومعيشتهم.

وأشار "رشيد" إلى أن الحكومة الاتحادية وحكومة نطقة كردستان العراق لديهما الإرادة والرغبة على حل القضايا عبر التفاهم والحوار بين الطرفين.

بدوره، أكد "ريبر أحمد" حرص حكومة إقليم كردستان على التوصل إلى تفاهمات وحلول جذرية للمسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات الجيدة بين الجانبين.

وثمن أحمد "موقف وجهود الرئيس العراقي في تقريب وجهات النظر، ودوره في حل الإشكالات بين الأطراف السياسية وبما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالبلاد.

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