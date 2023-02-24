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مسيرة جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في مأرب باليمن

مسيرة جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في مأرب باليمن
الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مديرية الجوبة في محافظة مأرب في اليمن اليوم الجمعة مسيرة حاشدة وفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد وتضامناً مع الشعب الفلسطيني وتحذيراً لدول تحالف العدوان.

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمتها قيادات السلطة المحلية، اللافتات والشعارات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة.

والقيت في المسيرة كلمات أشارت إلى حنكة الشهيد الصماد في إدارة المرحلة التي قاد فيها البلاد بكل كفاءة واقتدار، مؤكدة السير على خطى الشهيد القائد والشهيد الصماد مهما كانت التضحيات.

واعتبر المشاركون في المسيرة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس الصماد، وفاءً لتضحياته وثباته في مواجهة العدوان، مؤكدين أن الرئيس الشهيد سيظل عنواناً للصمود والشجاعة وأداء المسؤولية.

وأكد بيان صادر عن المسيرة أن الشهيد الصماد كان يمثل نموذجاً راقياً في أداء المسؤولية، وحبه للشعب وتفانيه في خدمته، داعيا جميع مسؤولي الدولة إلى الاقتداء بالشهيد الرئيس الصماد.

ولفت البيان إلى الدور الأمريكي في العدوان على الشعب اليمني واستهداف الرئيس الشهيد الصماد سعيا منه للنيل من صمود الشعب اليمني.

وجدد التأكيد على موقف اليمن المبدئي تجاه القضية الفلسطينية، مستنكرا المواقف المخزية للمطبعين مع العدو الصهيوني.

كما أكد البيان، الرفض القاطع لكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في اليمن بما فيها الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي، وعلى حق الشعب اليمني في التعامل معه كاحتلال وعدوان.

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