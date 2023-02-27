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فضل الله: لا أحد في الخارج يستطيع أن يفرض رئيساً على اللبنانيين

فضل الله: لا أحد في الخارج يستطيع أن يفرض رئيساً على اللبنانيين
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "نريد رئيساً للجمهورية يستطيع أن يتعاون مع بقية مؤسسات السلطة في لبنان لكي تضع الحلول وإن احتاجت إلى وقت، وأن تكون لديه مجموعة من المواصفات الوطنية نقبل بها

العالم - لبنان

واضاف فضل الله، ان هذا من حقنا أن ننتخب من نراه في موقع المسؤولية الوطنية ليساهم في إنقاذ لبنان"، لافتا الى "اننا نعمل من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي، ونقوم بالاتصالات اللازمة، ونجري حوارات، ونحاول مع أفرقاء آخرين، ولكن هذا يحتاج إلى تفاهمات بين كتل نيابية أساسية توفّر النصاب الدستوري لجلسة المجلس، وتوفّر أيضاً النصاب الدستوري لعدد المقترعين الذين سينتخبون رئيساً للجمهورية، وهؤلاء إلى الآن ليسوا متوفرين، وليس لدينا أي مانع أن يكون هناك من يريد أن يساعد في انجاز استحقاق انتخاب الرئيس، ولكن أياً تكن تحركات الدول، فلا أحد في الخارج يستطيع أن يفرض رئيساً على اللبنانيين".

ولفت فضل الله الى انه "في هذه المرحلة الفاصلة بين إمكانية انتخاب الرئيس والوقت الموجود، لا يمكن أن تترك الأمور على حالها، بل علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا من مجلس نيابي وحكومة تصريف أعمال ووزراء وقوى سياسية للتخفيف من الأزمة الحالية ومساعدة الناس على تجاوز هذه المرحلة"، مؤكدا ان "الذين يستثمرون على الفتنة ويستغلون دائماً أي حادثة من أجل أن يبنوا عليها للتحريض ولإحداث الانقسامات، هؤلاء اعتادوا أن يعتاشوا على الفتن والتضليل والتحريض، وسعرهم معروف في البلد ولدى أي جهاز وجهات يعملون ومن يدفع لهم ليحرضوا".

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