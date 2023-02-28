الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قضاة سعوديون أعدموا الناس، ينتظرون حکم اعدامهم!

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت السلطات السعودية عشرة قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى التي يُعاقب عليها بالإعدام، وفقاً لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي. وجاءت الاعتقالات بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان في إطار إحكام قبضته على السلطة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عالم الدين المعارض من أهالي القطيف، الشيخ حسن صالح:"ان هؤلاء القضاة سبق وأن أصدروا مئات الأحکام بإعدام شبان من الشيعة، وعندما طلب منهم النظام السعودي صدور أحکاماً مشابهة ضد أبناء جلدتهم من الوهابيين، رفضوا ذلک، فأصبحوا ممن يقول عنهم الحديث النبوي الشريف:"من عذّر لظالم سلطه الله عليه".

وأکد الشيخ صالح:"ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يقرر في کل شئ لاسيما الدين، فبعدما أتعب الوهابيين الأمة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر، أصبحت بأمر من محمد بن سلمان، مرکزاً للدعارة والموبقات وأصبح کل شئ مباح في البلاد".

وأوضح ان طريقة عمل هؤلاء القضاة کانت اجبار المتهم علی الاعتراف بصحة الاعترافات التي يوقعونها، فاذا رفضوا الاعتراف بأنها اعترافاتهم، يتم ارجاعهم للتعذيب لارغامهم بقبول الاعتراف بما ليس علاقة له بهم".

يُشار الى أنّ بعض القضاة المعتقلين أصدروا أحكاماً جائرة بحق الأبرياء والقاصرين ونشطاء الرأي، أدت الى الإعدام، لا سيما الإعدام الجماعي لأكثر من ثمانين شخصاً العام الماضي.

روابط ذات صلة

النائب العام السعودي يطالب بإعدام 10 قضاة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. قضاة سعوديون أعدموا الناس، ينتظرون حکم اعدامهم!

مناورات الدفاع الجوي... تدمير صواريخ كروز ومسيّرات معادية بواسطة منظومتي دزفول ومجيد

في كلمة له أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف.. المقداد: الاحتلال مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي

الدفاع الروسية: إجراء تدريبات في المنطقة الغربية لاعتراض هدف وهمي

السودان: أجندات خارجية تريد فرض إملاءات علينا بشأن سد النهضة

القاهرة لدمشق: ولّى زمن القطيعة