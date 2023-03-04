العميد كودرزي للعالم: مناوراتنا رسالة للأصدقاء في الحفاظ على أمن المنطقة

العالم - إيران

وفي اتصال مباشر من منطقة مناورات حرس الحدود الإيراني في جنوب غرب البلاد وتحديدا في مدينة دهلران بمحافظة إيلام، أوضح مراسل قناة العالم الزميل مهدي عبدالصاحب أن هذه المناورات تبدأ من شمال غرب إيران من محافظة آذربيجان الغربية وصولا إلى جنوب غرب البلاد ومحافظة خوزستان.

وشدد أن القوات حاضرة بكل جدية للدفاع عن الحدود الإيرانية ضد كل مؤامرات الاعداء والقوات التكفيرية والإرهابية، كما لفت إلى حضور العشائر الإيرانية في هذه المناورات.

وعلى هامش الاتصال أوضح القائد العام لحرس الحدود الإيراني العميد أحمدعلي كودرزي في حديث لمراسل قناة العالم أن المناورات تجري من شمال غرب إيران في محافظة آذربيجان الغربية إلى منطقة جنوب غرب إيران.

وأضاف أن: المناورات الجديدة بحضور القوات المسلحة من الجيش تأتي للحفاظ على الاستعدادات العسكرية واختبار قدرات المعدات العسكرية وكذلك قدرات الجنود، وما قدمته وزارة الدفاع من معدات عسكرية.. نختبر كل هذه الطاقات البشرية والعسكرية.

وخلص إلى القول: نصون الحدود على كل الثغور في إيران، ونريد من خلال هذه المناورات التي يخوضها الآلاف من الجنود البواسل الإيرانيين لنرتقي بقدراتنا العسكرية.. وهي رسالة إلى الأصدقاء بأننا سوف نحافظ على أمن البلاد والمنطقة.

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