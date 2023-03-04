رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الدفاع والداخلية

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ووزيرة الدفاع المقالة هي أنجلينا تيني، العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة، الطرف الرئيسي في اتفاق السلام لعام 2018، وهي أيضا زوجة رياك مشار نائب سلفا كير.

أما وزير الداخلية المقال هو محمود سولومون، عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها سلفاكير.

ولم تذكر أسباب إقالة الوزيرين.

وتتبع وزارة الدفاع فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان-المعارضة بقيادة رياك مشار، بينما تؤول حقبة الداخلية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير، بموجب اتفاق سابق توصل إليه الطرفان قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في مارس/آذار 2020.