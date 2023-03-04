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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الرئيس الايراني: أميركا اول دولة انتهكت الاتفاق النووي والاوروبيون لم يلتزموا بتعهداتهم رغم إلتزام ايران بذلك
الرئيس الايراني: نامل من الوكالة أن تتحلى بنظرة مهنية وأن لا تسمح للقوى السياسية التي تتابع أهدافها الخاصة أن تؤثر على نشاطاتها
الرئيس الايراني: ايران وعلى اساس حسن النية والالتزام بالوعود كان لها تعاون مع الوكالة في أعلى المستويات
النائب الاول للرئيس الايراني يستقبل المبعوث الخاص لسلطان عمان ويؤكد ضرورة ازالة العقبات المصرفية بين البلدين
الرئيس ابراهيم رئيسي: التعاون بين ايران والوكالة الذرية امر متبادل ويمكن ان يستمر على اساس صيانة استقلالية الوكالة وضمان حقوق الشعب الايراني
غروسي: مفاوضات احياء الاتفاق النووي ستتواصل ونحن عازمون على التوصل الى اتفاق جيد
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يلتقي الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في العاصمة الايرانية طهران
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-03-2023
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السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.