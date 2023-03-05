توقيع مذكرة تفاهم في مجالي النشر والترجمة الأدبية بين إيران والهند

العالم - ايران

ووقعت دار الكتاب والأدب الإيرانية واتحاد ناشري الهند بالتزامن مع انعقاد معرض نيودلهي الدولي الثلاثين للكتاب، مذكرة تفاهم للتعاون المستمر في مجال النشر والترجمة الأدبية والمجالات المعنية.

وتشمل أحكام هذه المذكرة، ترجمة الأدب من الفارسية إلى الإنجليزية والهندية بالإضافة إلى الترجمة من الهندية إلى الأدب الفارسي، والتعاون بين معارض الكتاب في البلدين ودعم إيران لتكون ضيف الشرف في معرض نيودلهي العالمي للكتاب في السنوات القادمة، الى جانب دعم الهند في معرض طهران الدولي للكتاب وكذلك دعم استيراد الكتب المطلوبة من إيران وتصديرها الى الهند وإقامة مهرجان الأدب الهندي في إيران ومهرجان الأدب الإيراني في الهند.

كما يكون التعاون في إقامة معارض الكتاب المشتركة والمشاركة والتعاون وتبادل الترجمات والمطبوعات بين البلدين ضمن أحكام هذه المذكرة.

وانطلق معرض نيودلهي الدولي للكتاب الثلاثين يوم السبت (25 فبرایر/شباط) تحت شعار عيد الاستقلال الخامس والسبعين ويستمر لغایة اليوم الأحد (5 آذار/مارس) في معرض باکاني ميدان في نيودلهي.