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المؤتمر العربي العام يصدر بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

المؤتمر العربي العام يصدر بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما الاعتداء الأخير على مطار حلب الدولي الذي يُعد أحد شرايين الإغاثة لمنكوبي الزلزال في سوريا يتوافق مع الحصار اللا قانوني ضدها.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها في بيروت يوم أمس الأربعاء في بيان: “إن العدوان الصهيوني على مطار حلب جاء تأكيداً لتلازم العدوان الصهيوني والاستعماري مع الحصار اللا قانوني واللا إنساني الأمريكي الجائر على سورية” مشددة على ضرورة تكاتف الجهود والطاقات الدولية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة آثار الزلزال المدمر، ولكسر الحصار على سورية من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها.

ورحبت اللجنة بالمبادرة التي أطلقتها الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية لإطلاق قافلة الأخوّة العربية من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه باتجاه دمشق وكل المبادرات القائمة حول ذلك.

وحول الاقتحامات الصهيونية في مدينة جنين لفتت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تؤكد طبيعة الكيان الصهيوني العنصرية، وترمي إلى تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ما يتطلب توحيد الجهود لمقاومته.

وأدانت اللجنة محاولة الكيان الصهيوني تهويد القدس وتعامله مع الأسرى الفلسطينيين، داعية لتنفيذ أوسع حملة تضامنية معهم والضغط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإجرامية بحقهم.

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المؤتمر العربي العام يصدر بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

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