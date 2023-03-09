المؤتمر العربي العام يصدر بيانا بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وقالت اللجنة خلال اجتماعها في بيروت يوم أمس الأربعاء في بيان: “إن العدوان الصهيوني على مطار حلب جاء تأكيداً لتلازم العدوان الصهيوني والاستعماري مع الحصار اللا قانوني واللا إنساني الأمريكي الجائر على سورية” مشددة على ضرورة تكاتف الجهود والطاقات الدولية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة آثار الزلزال المدمر، ولكسر الحصار على سورية من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها.

ورحبت اللجنة بالمبادرة التي أطلقتها الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية لإطلاق قافلة الأخوّة العربية من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه باتجاه دمشق وكل المبادرات القائمة حول ذلك.

وحول الاقتحامات الصهيونية في مدينة جنين لفتت اللجنة إلى أن هذه الممارسات تؤكد طبيعة الكيان الصهيوني العنصرية، وترمي إلى تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ما يتطلب توحيد الجهود لمقاومته.

وأدانت اللجنة محاولة الكيان الصهيوني تهويد القدس وتعامله مع الأسرى الفلسطينيين، داعية لتنفيذ أوسع حملة تضامنية معهم والضغط على المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإجرامية بحقهم.