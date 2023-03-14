تَدهور صحة النّائب المعتقل البحريني الشيخ حسن عيسى

العالم- البحرين

واشار موقع مرآة البحرين ان النّائب الشيخ عيسى بدأ إضراباً عن الطعام، منذ 5 أيام، للفت انتباه المشاركين في مؤتمر "الاتِّحاد البرلماني الدولي"، المنعقد حالياً في المنامة، إلى الأوضاع المُتردّية لحقوق الإنسان في البحرين.



ويقبع النائب الشيخ عيسى في السجن منذ قرابة 9 سنوات تعرض خلالها لأبشع أنواع التَّعذيب والانتقام من نشاطه السلمي ومطالباته بإصلاحات تشريعية ومناداته بالعدالة والديموقراطية والحرية.



وتزامن إضرابه عن الطعام مع بدء مؤتمر الجمعيَّة العامَّة الـ 146 لـ "الاتِّحاد البرلماني الدولي" الذي استمر حتى يوم 11 مارس/آذار 2023 ويشارك فيه 2000 برلماني ومُراقب دولي يمثلون 179 دولة.