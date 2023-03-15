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لبنان: الدولار يتخطى 100 ألف ليرة

لبنان: الدولار يتخطى 100 ألف ليرة
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أزمة إنهيار قيمة الليرة مقابل الدولار مستمرة، إذ  تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 الف لاول مرة في تاريخ لبنان، منذرًا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف مع تعثّر اي حل سياسي، أو خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.

العالم_لبنان

ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجا على سلسلة من الاحكام القضائية التي ترى المصارف انها تهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة. كما تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب، ما يؤدي الى ارباكات في علاقاتها الخارجية يعود بالضرر ليس على القطاع فحسب، بل على مجمل البلد.

وفي هذا الإطار و حسب مصادر صحفية ان مشاورات جرت امس للتمهيد لاتفاق على انهاء الاضراب، بمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق الحد الادنى، وابقي القرار معلقا الى موعد اجتماع جمعية المصارف اليوم.

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